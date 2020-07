'Paul Cliteur draagt FVD-voorzitterschap Eerste Kamer over'

Paul Cliteur draagt in september het voorzitterschap van de fractie van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer over aan fractiegenoot Paul Frentrop, zegt Cliteur in een interview met Elsevier Weekblad.

De huidige voorzitter van de tweede partij in de senaat vervangt op zijn beurt Annabel Nanninga, woordvoerder immigratie en asiel, die in het najaar met zwangerschapsverlof gaat. Cliteur gaat zich ook richten op de portefeuille justitie en veiligheid.

'Aandacht nodig voor promovendi'

De 64-jarige Cliteur is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. In april 2022 gaat hij met pensioen. "Voor die tijd zal ik al mijn aandacht nodig hebben om mijn promovendi naar de promotie te begeleiden en het opzetten van nieuw digitaal onderwijs. Het voorzitterschap van de Eerste Kamerfractie van FVD in een jaar van de verkiezingen is daarmee wel heel moeilijk te verenigen", zegt hij in het interview.

Frentrop is net met pensioen gegaan en heeft daarom juist meer tijd voor het voorzitterschap.