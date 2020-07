Polen wil zich terugtrekken uit EU-verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

Polen is van plan uit de zogeheten Istanbul-Conventie te stappen. Dat heeft de Poolse minister van Justitie Ziobro bekendgemaakt. Dat mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa is erop gericht geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

Morgen zal de Poolse regering formeel het proces van terugtrekking uit het verdrag in gang zetten. "Het bevat elementen van een ideologie die wij schadelijk achten", zegt minister Ziobro. Volgens de Poolse regering worden vrouwen al voldoende beschermd als gevolg van hervormingen in de afgelopen jaren.

Afgelopen vrijdag werd er in de Poolse hoofdstad Warschau en andere plekken in Polen door duizenden mensen, voornamelijk vrouwen, gedemonstreerd tegen de plannen van de Poolse regering.

'Verdrag toont geen respect voor religie'

De conservatieve regeringspartij PiS is sterk verbonden met de katholieke kerk en voerde een campagne gericht op het inperken van lhbti-rechten. De partij richtte zich op traditionele normen en waarden, het Poolse gezin en de Poolse identiteit. President Duda werd onlangs herkozen na een nipte verkiezingszege.

Volgens de Poolse regering toont het verdrag geen respect voor religie. Ook is de partij het er niet mee eens dat wordt voorgeschreven dat er op school aandacht moet worden besteed aan gendergerelateerde zaken.

Het verdrag is door meer dan veertig landen ondertekend. Ook Nederland ratificeerde het in 2015. In het verdrag staat dat landen zich moeten inzetten om geweld tegen vrouwen te voorkomen en slachtoffers moeten beschermen.