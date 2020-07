Arrestaties in Israël bij nieuwe protesten tegen Netanyahu

Bij protesten in Jeruzalem tegen premier Netanyahu zijn zeker twaalf mensen gearresteerd. De politie zette waterkanonnen in om de mensenmassa uit elkaar te drijven. Ook in andere delen van Israël werden arrestaties verricht.

Er is de afgelopen weken al veel geprotesteerd in het land. Dit weekend werd er ook weer door duizenden mensen bij de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem gedemonstreerd. Gisteren hadden zich voor het eerst ook honderden mensen verzameld bij de villa van de premier in de kustplaats Caesarea.

Betogers zijn ontevreden over de manier waarop Netanyahu de coronacrisis heeft aangepakt. In mei ging de economie in Israël grotendeels weer open en dat leidde tot een flinke toename in het aantal besmettingen. Het werkloosheidspercentage bedraagt op dit moment 20 procent.

Demonstranten vinden dat de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen is gekomen voor mensen die in financiële problemen zitten.

Corruptieonderzoek

Daarnaast vinden mensen dat Netanyahu moet opstappen, omdat hij in een groot corruptieonderzoek is verwikkeld. De premier staat in drie zaken terecht voor onder meer fraude en omkoping tijdens eerdere ambtsperiodes.

Zo wordt hij ervan beschuldigd dat hij dure cadeaus heeft aangenomen van zakenmensen in ruil voor politieke gunsten. Ook zou hij de eigenaar van een nieuwssite en een telecombedrijf voor honderden miljoenen euro's hebben bevoordeeld in ruil voor positieve berichtgeving.

Vorige week werd bekend dat de zaak tegen Netanyahu in januari volgend jaar verdergaat.

De demonstraties begonnen vreedzaam, maar al snel escaleerde de betoging: