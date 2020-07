Orkaan Hanna aan land in door corona geteisterd Texas

Orkaan Hanna is met windsnelheden van 145 kilometer per uur de Amerikaanse staat Texas binnengetrokken. Het Amerikaanse orkaancentrum NHC meldt dat de orkaan van categorie 1 rond 17.00 uur lokale tijd aan land ging in de buurt van Port Mansfield, ruim 200 kilometer ten zuiden van de stad Corpus Christi.

Texas is een van de staten waar het aantal coronagevallen de afgelopen weken hard is gestegen. Ook aan de kuststrook waar de orkaan nu aan land is gegaan, blijft het aantal besmettingen toenemen. Desondanks zeggen de autoriteiten voorbereid te zijn op het noodweer.

"Iedere orkaan is een enorme uitdaging", zegt gouverneur Greg Abbott. "Het is al ingewikkeld en wordt nu nog ernstiger doordat de regio waar de orkaan overheen komt, ook het gebied is dat in deze staat het zwaarst is getroffen door covid-19." Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de delen van Texas die naar verwachting op het pad van orkaan Hanna liggen.

Mondkapjes dragen

De burgemeester van Corpus Christi, Joe McComb, waarschuwt inwoners dat ze bij eventuele evacuaties mondkapjes moeten dragen. "Neem genoeg mondmaskers met je mee, want het kan een paar dagen duren als je in een gebied zit dat is overstroomd. We willen niemand blootstellen aan het virus tijdens deze storm." Ook thuis raadt hij aan een mondkapje te dragen als daar veel mensen zijn.

Verder roept de burgemeester mensen op om niet naar buiten te gaan zolang Hanna over de staat heen raast. "We zeggen al vijf maanden dat mensen thuis moeten blijven, vanwege het coronavirus, dus dat klinkt niet erg aanlokkelijk, maar het is op dit moment wel heel belangrijk."

Behalve harde windstoten, zal orkaan Hanna naar verwachting ook overstromingen veroorzaken. "De combinatie van een gevaarlijke stormvloed en het getij zal overstromingen veroorzaken in gebieden die normaal gesproken droog blijven", waarschuwt het orkaancentrum. Ook wordt er in het zuiden van de staat bijna 40 centimeter regen verwacht.