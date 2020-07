'Verzakking eeuwenoude schacht Kerkrade veroorzaakt door onderzoek'

De verzakking van een straat in Kerkrade is het gevolg van een groot onderzoek naar oude mijnschachten in het gebied, meldt de regionale omroep 1Limburg.

Donderdagochtend verzakte de Franciscanerstraat in Kerkrade over een aantal meter. Tachtig bewoners moesten tijdelijk hun huis uit, een woning raakte onbewoonbaar.

De straat ligt boven op een netwerk van oude mijnschachten. Meer dan 300 jaar lang is in het gebied steenkool gedolven. Dat gebeurde niet altijd in officiële mijnen. "Deze schacht stamt nog uit de tijd dat mensen zelf steenkool uit de grond haalden", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdag. De laatste staatsmijn in Zuid-Limburg sloot in 1974.

Onder de Kerkraadse grond bevinden zich in totaal 59 mijnschachten. De schacht die donderdagochtend een verzakking veroorzaakte, werd op dat moment al ruim twee weken onderzocht.

Niet stabiel en ongevaarlijk

Het onderzoek maakt deel uit van een groot project dat in 2017 begon. Daarbij wil het Rijk door middel van boringen vaststellen waar de soms eeuwenoude schachten precies zitten, om ze vervolgens te vullen en te stabiliseren. Probleem is dat zowel de oude mijnschachten zelf als het onderzoek risico's met zich meebrengt. De schachten zijn vaak provisorisch gevuld met puin en grond.

Uiteindelijk worden de gevonden schachten gevuld met stalen buizen en een mengsel met cement. Het duurt naar schatting nog zo'n vijf jaar voor alle schachten in Kerkrade zijn gevonden en gestabiliseerd. Het is onbekend of de verzakking in de Franciscanerstraat tot vertraging leidt.

De verzakking in Kerkrade lijkt op die van een deel van winkelcentrum 't Loon in Heerlen, in 2011. Daar stroomde toen grondwater en bodemmateriaal in de holte van een mijngang. Als gevolg daarvan ontstond een zinkgat in de parkeergarage, onder het complex. Het winkelcentrum moest worden ontruimd en deels worden afgebroken.