Tiener dood aangetroffen langs dijk bij Zuiderwoude

Langs de dijk tussen Monnickendam en Marken is vanochtend vroeg het lichaam van een dode tiener gevonden. De politie vermoedt dat het meisje is aangereden en dat de dader is doorgereden.

"We sluiten geen enkel scenario uit. Maar het letsel is van zodanige aard dat het meisje het zichzelf niet kan hebben aangedaan. Met andere woorden: er is iemand anders bij betrokken geweest", aldus een politiewoordvoerder. "Naar die ander zijn we op zoek."

Het meisje werd rond 04.00 uur vanochtend gevonden door politieagenten die onderweg waren naar een andere melding. Ze lag in het hoge gras langs de dijk naar Marken, dicht bij de afslag naar Zuiderwoude.

Remsporen op de weg

Omdat er remsporen zijn ontdekt in de buurt van het ongeluk, denkt de politie dat sprake is geweest van een aanrijding. Er is geen fiets aangetroffen in de buurt van het meisje. "We vermoeden dat ze te voet was", zegt de woordvoerder bij NH Nieuws. Niet ver van de plek waar het meisje is gevonden, staan remsporen op de weg. De politie onderzoekt of die iets met het incident te maken hebben.

Over de identiteit van het meisje wil de politie niets kwijt, behalve dat het gaat om een tiener.