Zelfscannen ook bij bouwmarkten en budgetwinkels steeds meer de norm

Los van personeelskosten besparen winkels ook doordat er minder contant geld binnenkomt. Het afstorten van cash geld kost winkels extra. Bij zelfscankassa's kan vaak alleen worden gepind.

"Het is een mooie kostenbesparing", zegt kassaproducent Ralf Hovenga. "Die supermarktwereld is een enorme competitieve markt waar je tegen lage marges je geld moet zien te verdienen. Dan is letten op de kosten erg belangrijk."

Winkels willen niet zeggen of er bij zelfscankassa's meer gestolen wordt. Hovenga laat onderzoek doen naar eventuele maatregelen. "Ik hoor van mijn klanten dat het vergelijkbaar is met vóór de zelfscankassa. Ze delen de cijfers niet. We maken er nu een extra studie over om te zien wat voor maatregelen je nog zou kunnen nemen."