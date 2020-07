Chinees consulaat in Houston kort na sluiting opengebroken

Het Chinese consulaat in de Amerikaanse stad Houston, in Texas, is opengebroken door een groep onbekende mannen. Dat gebeurde kort nadat het bevel van Washington tot de sluiting van de diplomatieke post van kracht was geworden. Persbureau Reuters meldt dat het lijkt te gaan om Amerikaanse functionarissen.

De mannen reageerden niet op vragen van journalisten. Nadat ze het gebouw waren binnengegaan, bewaakten twee geüniformeerde medewerkers van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst de ingang. Eerder werden de mannen bij een andere ingang van het pand gezien, waar ze een deur vergrendelden.

'Spionagebolwerk'

Dinsdag droeg de VS op om het consulaat binnen enkele dagen te sluiten. Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse regering het consulaat ziet als een Chinees spionagebolwerk. China is woedend en sprak na de sluiting van een politieke provocatie. In reactie op het Amerikaanse bevel, heeft China de VS opgedragen het Amerikaanse consulaat in Chengdu te sluiten.

Getuigen zeggen tegen Reuters dat de laatste medewerkers van het consulaat in Houston rond 16.00 uur lokale tijd het gebouw hadden verlaten. Op dat moment stonden er zo'n honderd anticommunistische demonstranten bij het consulaat, die leuzen riepen tegen de regerende Communistische Partij in China.