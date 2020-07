Massale uitbraak uit Zuid-Afrikaanse gevangenis, meeste ontsnapten weer gepakt

Ongeveer zes uur na de uitbraak maakte het ministerie van Justitie bekend dat de meeste gevangenen weer gearresteerd zijn. "Ik wil graag het gevangenispersoneel en de politie feliciteren, omdat door hun snelle reactie de meeste ontsnapten weer zijn opgepakt", zei een woordvoerder van het ministerie.

Een aantal gevangenen die worden gezien als de aanstichters van de uitbraak, zijn overgeplaatst naar strengere gevangenissen. "We zullen ervoor zorgen dat ze de consequenties van hun optreden zullen merken", zei Delekile Klaas, een functionaris die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in de West-Kaap.

Op het moment van de ontsnapping waren er 451 gedetineerden en 20 bewakers in de gevangenis. De instelling, die op ruim 60 kilometer van Kaapstad ligt, is inmiddels volledig afgesloten. "We willen de gemeenschap ervan verzekeren dat we er alles aan doen om de laatste ontsnapten op te pakken en dat we niets zullen doen dat de gemeenschap in gevaar brengt", aldus Klaas.