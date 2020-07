Duitsland herdenkt na 10 jaar slachtoffers Love Parade-drama

In Duitsland wordt stilgestaan bij het Love Parade-drama, tien jaar nadat het dancefestival in Duisburg veranderde in een nachtmerrie.

De toegangstunnel naar het festivalterrein kon de 1,4 miljoen bezoekers niet aan. In de paniek die ontstond toen niemand zich meer kon verroeren, vielen tientallen doden en raakten honderden mensen gewond.

In de tunnel zijn vandaag kaarsjes aangestoken en ook op sociale media herdenken mensen de gebeurtenis. Ze zijn teleurgesteld dat de rechtszaak tegen de organisatie, de gemeente en de voormalig burgemeester van Duisburg in mei definitief werd geseponeerd. "Een klap in het gezicht van iedereen die gewond is geraakt in het evenement", schrijft Tim Kettenhofen op Instagram.