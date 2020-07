Geen sluitend bewijs dat mondkapjes werken, advies wordt nog niet aangepast

Het is misschien wel het meest besproken onderwerp van de afgelopen dagen: het mondkapje. Helpt dat in de strijd tegen het coronavirus of niet? Er zijn aanwijzingen dat de kapjes virusdeeltjes kunnen tegenhouden, maar hard bewijs dat gebruik in de openbare ruimte besmettingen voorkomt is er nog altijd niet. Het RIVM zegt dat er daarom nog altijd geen reden is om ze ook buiten het ov verplicht te stellen.

Burgemeesters vragen om een mondkapjesplicht te overwegen, winkeliers nemen de vlucht naar voren en een meerderheid van Tweede Kamer wil een nieuw advies van het Outbreak Management Team over mondkapjes. Ook vier experts die door minister De Jonge (Volksgezondheid) gevraagd zijn om het coronabeleid in ons land te evalueren vroegen om een mondkapjesplicht in horeca en bij contactberoepen.

Het grote probleem is dat de deskundigen het onderling volstrekt oneens zijn over nut en nadeel van het gebruik van mondkapjes, blijkt ook bij een inventarisatie door de NOS.

De laatste keer dat het OMT naar mondkapjes heeft gekeken was op 23 juni, naar aanleiding van het gewijzigde advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "Er is nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om het gebruik van mondkapjes in de publieke ruimte te stimuleren. In uitzonderingssituaties kan overwogen om niet-medische mondneusmaskers te gebruiken wanneer het niet mogelijk is de algemene maatregelen te volgen, zoals in het openbaar vervoer", was toen de conclusie.

In een document ter onderbouwing van het advies werden de voors en tegens opgesomd op basis van beschikbare studies, waarvan het OMT signaleerde dat ze elkaar tegenspreken.

Gevoel van schijnveiligheid

Voordeel is dat niet-medische maskers de verspreiding van het virus mogelijk een beetje beperken, als besmette mensen die (nog) geen symptomen hebben ze in openbare ruimtes dragen waar afstand houden lastig is.

Ook kunnen de maskers volgens het OMT de aandacht voor basisregels versterken. Maar het omgekeerde effect kan ook optreden: een gevoel van schijnveiligheid leidt mogelijk tot meer infecties, als dragers van mondkapjes andere regels juist minder goed opvolgen.

Een woordvoerder van het RIVM zegt dat nieuw onderzoek continu wordt geëvalueerd, zoals dat in de wetenschap gaat. De eerste vergadering van het OMT is pas weer eind augustus.