Tientallen arrestaties in Jeruzalem bij betogingen voor en tegen Netanyahu

In Jeruzalem is gisteravond bij de ambtswoning van premier Netanyahu opnieuw gedemonstreerd door duizenden mensen die zijn aftreden eisen.

Ze vinden dat hij weg moet vanwege de corruptiezaak waarin hij is verwikkeld. Daarnaast is er onvrede over hoe de Israëlische regering de coronacrisis aanpakt. Het land is volgens de betogers niet goed voorbereid op een mogelijke tweede uitbraak.

In de loop van de avond vormde zich een tegendemonstratie van aanhangers van de premier. Onder hen waren ook extreemrechtse hooligans van de beruchte voetbalclub Beitar uit Jeruzalem. De politie wierp barricades op om de groepen uit elkaar te houden en riep mensen op zich te verspreiden.

Toen dat niet gebeurde werd er kort na middernacht ingegrepen. Agenten dreven de menigte met waterkanonnen en pepperspray uiteen. Er zijn ruim vijftig mensen opgepakt.

In Israël wordt al weken tegen de premier gedemonstreerd, maar niet eerder werd daarbij zo'n groot aantal mensen opgepakt.