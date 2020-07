Massagraf Sudan ontdekt met lichamen van 28 officieren

In Sudan is een massagraf gevonden waarin hoogstwaarschijnlijk de stoffelijke resten liggen van 28 officieren, die in 1990 zijn geëxecuteerd. Ze zouden toen een coup hebben willen plegen tegen de net aangetreden president Omar al-Bashir.

De officieren zijn om het leven gebracht onder onduidelijke omstandigheden na een kort proces voor een militaire rechtbank. Bashir kwam in 1989 aan de macht, eveneens door een staatsgreep.

Het graf is dus al die jaren onontdekt gebleven. Er is de afgelopen drie weken naar gezocht door een team van 23 mensen, die verder forensisch onderzoek zullen doen.

Genocide en oorlogsmisdaden

De openbaar aanklager heeft de nabestaanden van de militairen verzekerd dat de verantwoordelijken zullen worden vervolgd. Bashir zelf staat al voor de rechter vanwege de coup uit 1989. Dat proces is deze week begonnen. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij ter dood worden veroordeeld.

Hij heeft al twee jaar cel gekregen vanwege corruptie en kan nog meer rechtszaken tegemoetzien, omdat hij betogers heeft laten ombrengen. Ook heeft het Internationaal Strafhof om zijn uitlevering gevraagd; dat wil hem aanklagen vanwege genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de regio Darfur in 2009 en 2010.

Afgezet na maandenlange demonstraties

Sudanese media meldden deze maand dat hij is ondervraagd over de executies van de vermeende coupplegers uit 1990, maar justitie heeft daar niets over gezegd.

De dictator werd vorig jaar april afgezet na maandenlange grootschalige demonstraties in de hoofdstad Khartoem en andere steden.

Vorige maand is ook al een massagraf in de omgeving van Khartoem ontdekt, met daarin de lichamen van studenten die in 1998 zouden zijn gedood omdat ze probeerden onder de dienstplicht uit te komen.