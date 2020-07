Iraans passagierstoestel boven Syrië benaderd door gevechtsvliegtuigen VS

Een Iraans passagiersvliegtuig is in het luchtruim boven Syrië bedreigd door twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Daardoor moest het plotseling scherp dalen en bij die manoeuvre zijn enkele passagiers lichtgewond geraakt.

Het officiële Iraanse persbureau IRIB meldt dit incident, dat door de VS wordt bevestigd. Alleen zeggen de Amerikanen dat de gevechtsvliegtuigen van het type F-15 het Iraanse toestel inderdaad dicht zijn genaderd, maar dat ze op veilige afstand zijn gebleven.

IRIB heeft een video gepost waarop een gevechtsvliegtuig is te zien, gefilmd vanuit het Iraanse vliegtuig van maatschappij Mahan Air. Een passagier met een bebloed gezicht geeft commentaar en een ander lijkt op de grond te zijn gevallen.

Het persbureau citeert nog een inzittende, die vertelt dat hij zijn hoofd hard tegen het dak stootte door de onverwachte daling. De gezagvoerder zou contact hebben gehad met de gevechtsvliegers en hen hebben gewaarschuwd om afstand te houden.

Wapentransporten

Het vliegtuig van Mahan Air was onderweg van Teheran naar Beiroet en is uiteindelijk veilig in de Libanese hoofdstad geland, waar alle passagiers van boord zijn gegaan.

De Iraanse luchtvaartmaatschappij wordt er door de VS en Israël al langer van beschuldigd wapens te vervoeren die bestemd zijn voor door Iran gesteunde strijdgroepen in Syrië en andere landen in het Midden-Oosten. In 2011 hebben de Amerikanen om die reden sancties ingesteld tegen Mahan Air.