Ontslag om een tasje van 3 cent mag niet, maar waar ligt de grens?

Dat beaamt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen: "Ik snap dat buitenstaanders denken: waar hebben we het over? Maar vanuit de werkgever is het begrijpelijk. Als iedereen de hele tijd maar pakt wat-ie wil dan kan de schade wel groot zijn."

Een bedrijf moet dat beleid wel heel duidelijk communiceren. Bij de waterflesjeszaak van KLM betoogde de ontslagen werknemer niet goed op de hoogte te zijn geweest van de regels. Het feit dat hij het water overgoot in zijn eigen drinkfles toonde volgens de rechter echter aan dat hij wist dat hij iets deed wat niet mocht.

Een andere voorwaarde is dat een werkgever zijn beleid consequent uitvoert. Dat levert ze ook een dilemma op, zegt Van Gelderen: "Als een werkgever de ene keer zegt: nou, dat broodje kaas maakt niet uit, maar de volgende keer wel iemand ontslaat voor een flesje water, dan zal een rechter dat bedrijf sneller in het ongelijk stellen."

Geen waarde

Toch is het vaak de werkgever die aan het langste eind trekt. In die zin is de uitspraak van de rechter van vandaag opmerkelijk, vinden Li Ko en Van Gelderen, maar wel goed te begrijpen als je het vonnis leest.

"In dit geval gaat het om iemand die waarschijnlijk gedachteloos een tasje heeft meegenomen", zegt Hian Li Ko. "Een plastic tasje is niet echt een product dat de Action verkoopt", aldus Maarten van Gelderen. "Vroeger was het nog gratis ook, het vertegenwoordigt amper waarde."

Sterker nog, de werknemer had twintig poncho's gekocht bij de Action die hij in dit plastic tasje wilde vervoeren. Strikt genomen mag het niet, zegt Li Ko: "Maar de rechter weegt ook altijd de persoonlijke omstandigheden van een werknemer mee."