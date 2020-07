Grote zoekactie op IJsselmeer naar overboord geslagen man

Op het IJsselmeer wordt al uren gezocht naar een vermiste man. Het slachtoffer viel overboord van een zeiljacht. De Kustwacht heeft na uren zoeken de zoekactie overgedragen aan de politie.

Het slachtoffer was met meerdere mensen op een zeiljacht aan het varen. Volgens Jan Hansen van de Kustwacht kreeg de man op ongeveer een kilometer vanaf de Breezanddijk een mast tegen zijn hoofd en sloeg daarna overboord. "We weten bijna exact waar hij in het water is gevallen, maar we hebben hem nog steeds niet gevonden", zei hij tegen Omrop Fryslân.

De Kustwacht zocht tevergeefs ruim vier uur met diverse eenheden naar de man. Er wordt rekening gehouden met het ergste, aldus Hansen.