Lichamen omgekomen militairen helikoptercrash terug naar Nederland

De lichamen van de twee militairen die zondag bij Aruba sneuvelden toen hun legerhelikopter in zee stortte, komen dit weekend terug naar Nederland. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Hun stoffelijk overschotten worden teruggevlogen in een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Naar verwachting komt het toestel zaterdag rond 13.00 uur aan op Vliegbasis Eindhoven. De lichamen van vlieger Christine Martens en tactisch coördinator Erwin Warnies worden dan met een korte ceremonie overgedragen aan hun nabestaanden.

Oorzaak nog onduidelijk

Waardoor de NH90-gevechtshelikopter van de twee omgekomen militairen in de Caribische Zee stortte is nog onduidelijk. De zwarte doos van het toestel is geborgen. Die wordt gebruikt bij het onderzoek naar de toedracht van het incident.

In de helikopter zaten behalve de 34-jarige Martens en de 33-jarige Warnies nog twee andere militairen, die de crash overleefden.