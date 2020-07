Instagramaccount deelde verhalen over misbruik: 'Hij is een vuile smeerlap'

Valse beschuldigingen

De beheerder van account beseft dat er een risico is op valse beschuldigingen. "Dat blijf je altijd houden via social media. Maar niemand zal zijn leven riskeren voor een leugen." In Nederland zijn weinig goede cijfers over valse aangiftes, wel er is recent een onderzoek gestart.

"Het is niet de bedoeling om mensen expres een slechte naam te geven", legt de beheerder uit. "Daarom deel ik ook educatieve en informatieve posts, zodat het niet alleen om de namen gaat. Ik kijk ook bij berichten of een account wel wordt beheerd door een echt persoon. Buiten dat vraag ik door, en komen bijna alle slachtoffers met bewijs van de gebeurtenis. Van bijna alle beschuldigden zijn ook meerdere verhalen, wat laat zien dat er daadwerkelijk iets mis is."

Volgens strafrechtadvocaat Rosalie Rijkhoff loopt de beheerder wel het risico zich schuldig te maken aan smaad. "Het is namelijk verboden iemand anders in het openbaar - dus ook online via social media - te beschuldigen van misdrijven. Ook de waarheid vertellen kan strafbaar zijn als iemands naam wordt aangetast."

Volgens de beheerder van het account zijn er meerdere vrouwen die "elkaar hebben gevonden die alsnog een melding of aangifte willen doen". Het account is inmiddels verwijderd.