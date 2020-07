Woningen ontruimd in Eindhoven na vondst mogelijk explosief

De politie heeft uit voorzorg zestien woningen aan de Bartoklaan in Eindhoven ontruimd na de vondst van een mogelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst doet nu onderzoek. De omgeving is gedeeltelijk afgezet.

De melding kwam rond 15.00 uur binnen bij de politie. Volgens Omroep Brabant ontdekte een voorbijganger het projectiel toen hij zijn hond uitliet.

Het explosief lijkt op een handgranaat en zou vlak bij geparkeerde auto's hebben gelegen. Volgens de politie is het nog onduidelijk of het om een echt of een namaakprojectiel gaat.