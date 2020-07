Woningen in Kerkrade ontruimd na wegverzakking

In Kerkrade zijn vanochtend meerdere woningen ontruimd vanwege een wegverzakking. Volgens de brandweer is een oude mijnschacht ingezakt.

Zo'n 80 mensen moesten hun huis uit. Ze worden opgevangen in een buurthuis. Het is onduidelijk wanneer ze weer terug mogen, zegt wethouder Dion Schneider tegen 1Limburg. "De kans is klein dat dat in de loop van de dag al kan."

Hij verwacht dat het onderzoek naar de oorzaak, de ernst en de gevolgen van de verzakking nog de hele dag duurt.

Een mijndeskundige is ter plaatse. De netbeheerder en de waterleidingmaatschappij sluiten de stroomtoevoer en alle leidingen af.

Onderzoek oude mijnschachten

Op het moment van de verzakking waren er in de woonwijk werkzaamheden bezig, juist om onderzoek te doen naar oude mijnschachten.

"Normaal ontstaan er geen problemen, maar nu is het dus misgegaan", zegt wethouder Schneider. "Er is nu een gat van ongeveer een meter diep."

De verzakking is op onderstaande beelden goed te zien: