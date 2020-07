Nog eens zes aanhoudingen na rellen rond coronaprotest Malieveld

De politie heeft de afgelopen dagen zes mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de rellen rond het Malieveld op 21 juni. De mannen komen uit Den Haag, Delft, Rijswijk en Gouda en zijn tussen de 22 en 48 jaar.

De politie verwacht op korte termijn nog twee verdachten aan te houden voor de ongeregeldheden die ontstonden na de demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin, meldt Omroep West.

De demonstratie tegen de coronamaatregelen was door de gemeente verboden, maar toen er alsnog betogers kwamen opdagen mochten ze korte tijd demonstreren. Op de betoging kwamen ook voetbalhooligans af. Bij het station braken rellen uit.

De onruststokers gooiden met rookbommen en stenen en vielen de Mobiele Eenheid (ME) aan. Er werden rond de demonstratie 425 mensen gearresteerd.

Nieuwe demonstratie

In de weken daarna kon de politie mede dankzij het verspreiden van beelden nog meer verdachten aanhouden. Van alle arrestanten worden er 22 verdacht van openlijke geweldpleging. De politie is nog op zoek naar drie verdachten.

De actiegroep Viruswaanzin wil zaterdag 1 augustus opnieuw demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De gemeente heeft laten weten met de actiegroep in gesprek te zijn over de voorwaarden van het protest.