Krimp Rotterdamse haven, maar minder groot dan gevreesd

De overslag in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar met ruim 9 procent gedaald. Vooral kolen, ertsen en olie-producten kwamen minder de haven binnen. Door thuiswerken was er minder vraag naar brandstof, staalfabrieken en kolencentrales schroefden hun productie terug. Biomassa en vloeibaar gas werden iets meer overgeslagen in de haven.

President-directeur Allard Castelein van de Rotterdamse haven was aan het begin van de coronacrisis bang voor een krimp van 20 procent op jaarbasis, maar inmiddels begint de handel met landen over de hele wereld weer op gang te komen. "Gelukkig konden we de haven de afgelopen maanden volledig operationeel houden", zegt hij. "De volumes in het laatste kwartaal waren beter dan verwacht"

Hij verwacht dat er in de loop van het jaar meer herstel komt in de haven, maar de oude overslagcijfers van voor de pandemie komen voorlopig niet terug, denkt hij.

De overslag van containers daalde met 3 procent. Uit Azië kwamen er aanmerkelijk minder containers naar de Rotterdamse haven, maar de export van containers vanuit Nederland steeg juist.