Griekse kustplaats krabbelt twee jaar na bosbrand weer op: 'Maar we slapen slecht'

Wat inwoners van de getroffen dorpen opnieuw heeft geschokt, is nieuws dat deze week naar buiten kwam: er is geprobeerd de oorzaken van de brand in de doofpot te stoppen. In een artikel in de Griekse krant Kathimerini zegt de voornaamste onderzoeksexpert, een officier bij de brandweer, dat hij is bedreigd en gechanteerd door de voormalige commandant.

"Als je schrijft dat je superieuren schuldig zijn, dan maken we je helemaal kapot", zeiden ze volgens de brandweercommandant. "Hou het simpel. Noem de wind, brandbare materialen (een mix van pijnbomen en illegale bouwsels). En het resultaat was dat het vuur binnen een uur niet meer onder controle was."

De onderzoeker had de gesprekken met zijn voormalige baas opgenomen en de bedreigingen gemeld aan de openbaar aanklager, die hem had opgedragen de brand te onderzoeken. Er is een onderzoek gestart naar deze doofpotaffaire.