China lanceert voor het eerst raket naar Mars

China heeft voor het eerst een raket gelanceerd naar Mars. Vanaf het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee werd de Tianwen-1 de ruimte ingeschoten. Over zeven maanden moet het ruimtevaartuig Mars bereiken.

Het was lange tijd onduidelijk wanneer China de missie wilde lanceren. Hoewel ruimteorganisaties van andere landen ruim van tevoren hun plannen bekendmaken en pers uitnodigen, worden Chinese ruimtemissies pas kort voor de lancering of zelfs na afloop bekendgemaakt. Gisteren deden foto's van het lanceerplatform vermoeden dat de lancering aanstaande was.

Het is de tweede missie naar Mars die deze week is begonnen: maandag lanceerde de Verenigde Arabische Emiraten vanuit Japan een satelliet naar de planeet. Ergens tussen 30 juli en 15 augustus verwacht de NASA een raket te lanceren. De missies moeten alle drie rond februari 2021 aankomen.

Op zoek naar water

De Marslander van China heeft de naam 'Vragen aan de Hemel' gekregen, een verwijzing naar een oud Chinees gedicht. Eenmaal aangekomen op de rode planeet zal de Marsrover op zoek gaan naar water en sporen van leven.

China heeft een ambitieus ruimtevaartprogramma ontwikkeld. De afgelopen jaren boekte het land al een paar grote successen met onbemande verkenners. Vorig jaar landde de Chang'e 4 als eerste ooit op de achterkant van de maan. Chang'e 5 moet dit jaar een schep maangrond naar de aarde brengen.

Over een jaar of tien wil China ook Chinezen op de maan laten landen. Voor die tijd zullen Chinese ruimtevaarders een nieuw ruimtestation gaan bemannen waarvan de eerste module Tianhe ('harmonie der hemelen') volgend jaar wordt gelanceerd.