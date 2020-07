Wekdienst 23/7: Kort geding horeca tegen staat • Uitspraak in naziproces

En dan nog even dit:

Het presidentiële vliegtuig van Mexico, dat ruim anderhalf jaar in de VS in de verkoop heeft gestaan, is terug in Mexico-Stad. Het lukt ondanks verwoede pogingen niet om een koper te vinden voor de rijk uitgeruste Boeing 787 Dreamliner, een toestel waar de linkse president Andrés Manuel López Obrador graag van af wil.

De president ziet het vliegtuig als symbool voor de corruptie en decadentie onder zijn voorgangers. Het vliegtuig kan slechts 80 mensen vervoeren. Het heeft met marmer betegelde toiletten en een presidentiële suite met eigen badkamer.