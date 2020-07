Mogelijk laatste berechting oud-nazi, maar de zoektocht gaat door

Vandaag wordt de uitspraak verwacht in de rechtszaak tegen de 93-jarige voormalig kampbewaarder Bruno Dey. Hij staat terecht voor medeplichtigheid aan de moord op 5230 mensen in concentratiekamp Stutthof, vlakbij de Poolse stad Gdansk. Het zou weleens het laatste nazi-proces kunnen zijn, want inmiddels zijn de nog levende daders tegen de 100. Toch houdt ook na vandaag de speurtocht naar nazi-oorlogsmisdadigers niet op.

"We hebben op dit moment nog veertien zaken in voorbereiding",zegt Thomas Will. "Voornamelijk tegen SS'ers die werkten in concentratiekampen, net als Bruno Dey." Will is openbaar aanklager in Ludwigsburg en leidt de 'Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen'. In de volksmond worden ze de nazi-jagers van Ludwigsburg genoemd.

Al meer dan zestig jaar wordt er daarvandaan onderzoek gedaan naar mogelijke verdachten. De instantie werd in 1958 opgericht om nazi's te pakken die in de eerste ronde rechtszaken de dans waren ontsprongen. Bijna 20.000 procedures zijn er met hulp van rechercheurs en juristen uit Ludwigsburg gestart. Duizenden ervan leidden tot een rechtszaak.

Honderdduizenden bewijsstukken

Het archief in Ludwigsburg is indrukwekkend. Honderdduizenden bewijsstukken liggen hier opgeslagen. Het kan van alles zijn: "Verhoren, de kaart waarop ze voor hun munitie hebben getekend, of waarop staat dat ze een uniform hebben gekregen."

Er komen ook nog nieuwe stukken bij. Will beschrijft vol enthousiasme hoe ze onlangs nog op honderden nieuwe namen stuitten in een militair archief in Moskou. "We gaan dan één voor één kijken of er iemand bij zit, die nog leeft en die iets aan te rekenen valt."

De rechtszaken tegen oud-SS'ers zijn van grote waarde, vindt ook Abraham Korynski (93). Hij was getuige in het proces tegen Bruno Dey. Wij spraken hem in Israël: