OM: 'Geen straf voor Arnhemmer die schietende overvaller doodreed'

Een 37-jarige man uit Arnhem, die ervan wordt verdacht dat hij in 2017 een overvaller doodreed, hoeft hiervoor geen straf te krijgen. Dat stelt het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie kan de man zich beroepen op noodweer en noodweerexces.

De Arnhemmer stond vandaag voor de rechter voor de dodelijke aanrijding. Daarbij zou hij op 30 maart 2017 een 46-jarige man hebben doodgereden die eerder op de avond een gewapende overval op zijn woning pleegde. De overvaller had zich die dag bij de woning van de verdachte gemeld als potentiële koper voor een duur horloge, schrijft Omroep Gelderland. Bij de voordeur begon de man te schieten.

De verdachte wist samen met zijn vrouw de woning te ontvluchten. Eenmaal buiten stapten ze in een toevallig passerende bestelbusje van een maaltijdbezorger. De overvaller is ook via de woning naar buiten gegaan. "Er is sprake van zeer stressvolle situatie, waarbij de overvaller zijn wapen op het busje richt en schiet, en de bewoner met het busje op de overvaller inrijdt", aldus het OM. Toen de overvaller bewegingsloos op de grond lag, zou de verdachte nog een keer op hem zijn ingereden.

Niet strafbaar

Toch is de man volgens justitie niet strafbaar. "Van de man kon in deze situatie niet redelijkerwijs worden verwacht dat hij tot helder nadenken in staat was en kon beseffen dat het gevaar was geweken."

De man ging volgens het OM wel over de schreef toen hij de overvaller voor een tweede keer aanreed, maar ook daarvoor geldt een verzachtende omstandigheid: "Dat hij te ver doorsloeg in zijn verdediging is een onmiddellijk gevolg van de grote angst en paniek die de overvaller zelf heeft veroorzaakt."

Het OM vraagt om ontslag van alle rechtsvervolging. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.