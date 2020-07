Tbs’er van kliniek Poortugaal niet teruggekeerd van proefverlof

Een tbs'er die sinds dinsdag op onbegeleid verlof was, is niet teruggekeerd naar kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. Het gaat om een man die veertien jaar geleden is veroordeeld voor een zedendelict. De politie is op zoek naar hem.

Een woordvoerder van de kliniek zegt tegen Rijnmond dat de ontsnapping niet direct bekend is gemaakt omdat de kliniek het gevaar van de tbs'er laag inschat. Ook komt het volgens woordvoerder vaker voor dat tbs'ers op onbegeleid verlof te laat terugkeren. "Maar deze man was er vanochtend nog steeds niet."

Omwonenden van de kliniek zijn vandaag per sms-alert op de hoogte gesteld van het incident. Het alert kwam na vragen van het AD aan Fivoor, verantwoordelijk voor De Kijvelanden. De sms-dienst, die vorige week donderdag werd gelanceerd, volgt op de onrust die er al langer is bij de omwonenden van de tbs-kliniek.

In maart ontsnapten twee tbs'ers uit de kliniek. Ze hadden een medewerker gegijzeld met een pistool en een mes, belden een taxi en gingen ervandoor. Na een achtervolging werden zij in Gelderland gepakt, waarbij een van de twee werd doodgeschoten door de politie. Zijn handlanger werd aangehouden. Omwonenden hoorden pas laat wat er was gebeurd en wilden een betere informatievoorziening.