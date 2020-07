Oud-topman Duits techbedrijf opnieuw gearresteerd wegens vervalsen balans

De voormalig topman van het Duitse techbedrijf Wirecard, Markus Braun, is voor de tweede keer gearresteerd, terwijl hij op borgtocht vrij was. Reden voor de arrestatie is dat de beschuldigingen volgens de Duitse officier van justitie "aanzienlijk" zijn uitgebreid. Twee andere oud-bestuurders zijn ook gearresteerd.

In juni werd Braun aangehouden op beschuldiging van het opschroeven van de omzet van het inmiddels failliete bedrijf met nepinkomsten. Dat zou zijn gebeurd om het bedrijf voor investeerders aantrekkelijker te maken.

Braun was al opgestapt als ceo, toen een bedrag van 1,9 miljard euro dat op de balans stond onvindbaar bleek.

Kroongetuige

Een van de twee andere aangehouden oud-bestuursleden is de voormalig cfo van het bedrijf, die tot 2017 in functie was. De drie zouden volgens nieuwe informatie sinds 2015 nepinkomsten in de boeken hebben verwerkt om te verhullen dat het bedrijf verliezen leed. Dat zou zijn gebleken uit uitgebreide verklaringen van een kroongetuige.

Ook de Duitse minister van Financiën Scholz moet zich mogelijk verantwoorden. Hij zal dan moeten verklaren hoe het kan dat BaFin, de toezichthoudende instantie van het ministerie van Financiën, niet eerder heeft ingegrepen. De Financial Times meldde vorig jaar al dat er zaken niet klopten bij het bedrijf.

Voortvluchtig

Het bedrijf Wirecard verwerkte online-betalingsverkeer. Een sleutelfiguur in de affaire is voormalig chief operating officer Jan Marsalek. Hij werd vorige maand ontslagen - waar hij nu verblijft is onduidelijk. Media suggereren dat hij naar Wit-Rusland of Rusland is gevlucht.

De borgtocht die Braun heeft moeten betalen bij zijn invrijheidstelling was 5 miljoen euro.