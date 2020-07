Winkeliers Enkhuizen sturen 10-jarige blokfluiter weg na '120 keer Vader Jacob'

Regilio, een tienjarige straatmuzikant uit Enkhuizen, zit beteuterd thuis. De jongen speelt graag blokfluit in de binnenstad, maar werd onlangs door boa's naar huis gestuurd, na klachten van omwonenden en winkeliers.

"Gisteren kwam hij huilend thuis", zegt vader Marciano tegen NH Nieuws. Regilio speelt al jaren blokfluit op straat om een zakcentje te verdienen. "In het begin was het misschien wat vals, maar hij kan nu echt een nummertje spelen en heeft er veel plezier in", aldus zijn vader.

Straatmuzikanten worden in Enkhuizen gedoogd. Maar winkeliers waarderen zijn spel niet en vinden dat de jongen te lang op dezelfde plek speelt. "Ik hoor wel 120 keer in een uur Vader Jacob", klaagt een middenstander.

Zijn vader vindt het onbegrijpelijk. "Ze willen nu dat hij zich elk kwartier verplaatst. Waar gaan we heen met de wereld?"

Muziek niet verboden

Een gemeentewoordvoerder bevestigt aan de omroep dat muziek maken niet verboden is, maar dat daarbij rekening gehouden moet worden met omstanders. Volgens hem weigert de jongen om na een tijdje weer ergens anders verder te spelen.

De vader van Regilio hoopt dat de gemeente zijn zoon gewoon laat spelen, maar hij wil wel zwart op wit dat het mag. "Dan kan hij dat papier laten zien als mensen weer klagen."