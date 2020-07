Boeren onderweg naar De Bilt, veiligheidsregio verwacht grote drukte

De protestmanifestatie in De Bilt begint rond 13.30 uur op de Biltse Rading. De weg, waar onder meer een podium is neergezet, is voor het protest afgesloten. Er is plek voor 2000 mensen. Het protest duurt tot het eind van de middag. De demonstranten mogen niet naar het pand van het RIVM toe. Dat gebouw is vandaag met legervoertuigen afgeschermd.

Boerenactiegroep FDF heeft vandaag uitgeroepen tot landelijke actiedag, waarop wordt gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van de overheid. De beweging keert zich met name tegen het plan van landbouwminister Schouten om de hoeveelheid eiwitten in veevoer te verlagen. Het is de bedoeling om zo de stikstofuitstoot te verminderen, maar volgens de boeren lijden hun dieren daaronder.