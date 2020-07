Weggestuurde Edese wethouder wilde andere functie voor partner regelen

Een weggestuurde wethouder uit Ede heeft geprobeerd een andere baan te regelen voor haar vriend, die ambtenaar is bij dezelfde gemeente. In Whatsapp-gesprekken die Omroep Gelderland in handen kreeg, is te lezen dat wethouder Willemien Vreugdenhil drie hoge ambtenaren benaderde voor ander werk voor haar partner.

Vreugdenhil moest in mei opstappen als wethouder vanwege haar bemoeienis met de carrière van haar partner. Het college van burgemeester en wethouders en haar partij, het CDA, drongen aan op haar vertrek aldus de omroep.

De oud-wethouder heeft bij haar vertrek excuses aangeboden voor haar handelen. Zij zei dat het nooit haar bedoeling was om een andere baan voor haar partner te regelen. "Het was niet handig maar ik heb vanuit de goede intenties gehandeld. En daar blijf ik bij", stelt ze nu bij Omroep Gelderland.

Duidelijke aanwijzing in app

De omroep kreeg de app-berichten in handen door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur. In de berichten doet Vreugdenhil specifieke suggesties voor een andere functie baan voor haar partner. "Een mooi handelingsperspectief als manager bij de oddv (Omgevingsdienst de Vallei, red.) of andere gelieerde organisatie zou misschien helpen als zijn relatie met mij toch ervaren wordt als een probleem", stelt ze voor aan een concerndirecteur.

De gemeente was op de hoogte van de relatie tussen de wethouder en de ambtenaar. Vreugdenhil was sinds 2014 wethouder en zou eigenlijk dit najaar stoppen.