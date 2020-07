Consument blijft somber gestemd, heeft nog geen zin om aankopen te doen

Terwijl veel maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland de afgelopen tijd versoepeld zijn, hebben consumenten nog altijd weinig vertrouwen in de economie. Dat concludeert het CBS uit nieuwe cijfers.

Deze maand ligt het consumentenvertrouwen op -26, dat is maar een puntje beter dan de -27 van afgelopen maand. Alles onder de nul betekent dat mensen meer negatief dan positief gestemd zijn. Ter vergelijking: in 2013 zakte het vertrouwen naar een dieptepunt van -41, in 2000 was het vertrouwen met 36 het grootst. Over het afgelopen jaar lag het gemiddelde op -5.

Ook zijn mensen nog niet zo geneigd tot de aanschaf van nieuwe spullen. Vorige maand kwam de koopbereidheid uit op -11, nu is dat -10.

Positiever dan eerst

Er zijn wel lichtpuntjes. Op de vraag hoe ze tegen de komende twaalf maanden aankijken, antwoorden consumenten positiever dan vier weken terug.

Het CBS heeft inmiddels ook cijfers over hoeveel we daadwerkelijk uitgegeven hebben in mei. Consumenten besteedden toen gemiddeld bijna 13 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Vooral aan diensten werd minder uitgegeven. Dat had er uiteraard mee te maken dat veel bedrijven gedwongen gesloten waren. Daardoor besteedden we minder geld aan bijvoorbeeld een restaurantbezoek, de sportschool of het openbaar vervoer. Wel liepen de telefoon- en internetrekeningen op en gaven we meer uit aan pakketbezorgdiensten.