Wekdienst 22/7: Protestactie FDF • Eerbetoon shorttrackster Lara van Ruijven

Wat heb je gemist?

President Trump verwacht dat het coronavirus in Amerika verder zal opleven. Op een persconferentie zei hij dat de situatie waarschijnlijk eerst zal verslechteren voordat die beter wordt. Hij gaat er vanuit dat het coronavirus uiteindelijk zal verdwijnen.

Trump riep Amerikanen op om mondkapjes te dragen, zeker als ze onvoldoende afstand kunnen houden. Maandenlang vond hij het gebruik daarvan niet nodig. "Of je zo'n masker nou fijn vindt of niet, het heeft wel degelijk effect", zegt de president nu. De VS is met ruim 140.000 coronadoden het zwaarst getroffen land ter wereld.