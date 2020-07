Nieuw-Zeelandse minister voor Arbeidsrelaties ontslagen om affaire op werkvloer

Premier Ardern van Nieuw-Zeeland heeft haar minister voor Arbeidsrelaties ontslagen omdat hij een geheime verhouding had op de werkvloer. Minister Iain Lees-Galloway, die ook voor Immigratie verantwoordelijk is, had tot voor kort een jaar lang een affaire met een van zijn kantoormedewerksters. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Ardern werd over de affaire ingelicht door haar politieke rivaal, oppositieleider Judith Collins van de Nationale Partij. Toen de 41-jarige Lees-Galloway werd geconfronteerd door de top van de Labourpartij, gaf hij de beschuldigingen toe.

Vertrouwen verloren

De premier zegt teleurgesteld te zijn in haar minister. "Hij heeft zichzelf kwetsbaar gemaakt voor aantijgingen van misbruik van zijn ambt. Ik had niet verwacht dat een minister die verantwoordelijk is voor omgangsvormen zich zo zou gedragen op de werkvloer. Ik ben hierdoor mijn vertrouwen in hem als minister verloren."

Lees-Galloway zegt dat hij het besluit van Ardern begrijpt en biedt zijn excuses aan. "Ik heb me totaal ongepast gedragen en kan niet aanblijven als minister. Ik heb spijt betuigd aan mijn gezin, omdat ik ze heb teleurgesteld."

Tegelijk speelt ook een ander schandaal, maar dan bij de Nationale Partij. Parlementslid Andrew Falloon stapte gisteren op nadat aan het licht was gekomen dat hij ongevraagd seksueel getinte foto's had gestuurd aan een 19-jarige studente. Partijleider Collins zei dat ze "absoluut ontsteld" was en ze noemde Falloon een schande voor de partij.