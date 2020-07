Wat kost het nieuwe coronaherstelfonds Nederland en wat levert het op?

"Het is een snelle en een grote impuls in de Europese economie", zegt Winand Quaedvlieg, hoofd van werkgeversvereniging VNO-NCW in Brussel. Dat betekent volgens Quaedvlieg dat landen zoals Italië, Spanje en Frankrijk hun economie kunnen aanzwengelen. "Dat komt die economieën ten goede, maar ook alle Nederlandse banen die aan die economie verbonden zijn door de export."

Een groot probleem voor zuidelijke landen is dat ze vergeleken met Nederland en Duitsland weinig financiële ruimte hebben om de economie te ondersteunen, terwijl ze harder getroffen worden. Daardoor staan de Italiaanse en Spaanse economie onder veel grotere druk.

Vraag naar Nederlandse producten

Als gevolg daarvan neemt ook de vraag naar Nederlandse producten af. Nederlandse bedrijven verdienden vorig jaar bijvoorbeeld 16,7 miljard euro aan de export naar Italië en Spanje, is te zien in CBS-gegevens. Dit jaar zal dat een stuk minder zijn. Voor exporteurs is het belangrijk dat die dip niet te lang aanhoudt.

"Het is goed te merken dat Italië in een crisissituatie zit. De import en export staan op een laag pitje", ziet transportondernemer Gijs van Doesburg die veel naar het land transporteert. "We kunnen onze auto's draaiend houden, maar dat kost veel energie en moeite."

Het steunfonds is volgens de transporteur heel belangrijk. "Niet alleen voor ons, maar ook voor heel veel anderen. We hebben veel importeurs en exporteurs die van Italië afhankelijk zijn. En ik denk dat een beetje onderschat wordt dat Italië een belangrijk import- en exportland voor ons is."

Verliezers in Nederland

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is daarentegen niet te spreken over het akkoord. Er wordt flink gesneden in het Europees budget voor wetenschappelijk onderzoek. Het potje voor de gezondheidszorg is zelfs helemaal geschrapt. "Dit is niet te rijmen met de uitdagingen waarvoor we staan, denk aan de bestrijding van het coronavirus en de verduurzamingsslag die we willen maken", zegt voorzitter Pieter Duisenberg van de VSNU.

Het wrange is volgens Duisenberg dat Nederland nu in zijn eigen vingers snijdt. Nederland maakt namelijk zeer succesvol gebruik van het onderzoeksfonds en ontvangt jaarlijks tussen de 8 en 9 procent. "Doordat Europa 8 miljard minder betaalt voor het fonds, krijgt Nederland straks 700 miljoen euro minder voor onderzoek."

Dat betekent de komende jaren 100 miljoen per jaar minder, omdat de begroting van de Europese Commissie voor zeven jaar is.