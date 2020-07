Ryanair trekt zich terug van drie Duitse vliegvelden na conflict met piloten

Luchtvaartmaatschappij Ryanair trekt zich deels terug uit Duitsland. Na de zomer zal de Ierse prijsvechter waarschijnlijk niet meer vliegen vanaf Berlin Tegel, Frankfurt Hahn Airport en Düsseldorf Airport. Vooral dat laatste vliegveld is ook populair onder Nederlandse reizigers.

Volgens persbureau Reuters volgt het voornemen om de Duitse bases te sluiten op een conflict met het merendeel van de Duitse piloten. Die stemden tegen een loonsverlaging die Ryanair voorstelde vanwege de coronacrisis.

In mei zei het bedrijf dat het tot komend voorjaar maar de helft van het aantal passagiers zal vervoeren dat eigenlijk werd verwacht. Dat levert een financiële klap op van honderden miljoenen euro's en om die op te vangen kondigde Ryanair al 3000 ontslagen aan. Het personeel werd gevraagd om 20 procent loon in te leveren.

Ontslagen

De luchtvaartmaatschappij stelt dat 70 procent van de Europese piloten akkoord is gegaan met de loonsverlaging. In Ierland omzeilde Ryanair de vakbond door met alle piloten individueel de nieuwe voorwaarden te bespreken.

Maar in Duitsland was dat niet mogelijk, daar ging de onderhandeling wel collectief via de vakbond. In een stemming over het voorstel van Ryanair stemde een krappe meerderheid van de Duitse piloten dus tegen.

"We moeten verder gaan met alternatieve maatregelen om te bezuinigingen, wat jammer genoeg betekent dat we vliegvelden moeten schrappen en mensen moeten ontslaan", schrijft Ryanair daarover in een memo die is ingezien door Reuters. Hoeveel banen er zullen verdwijnen is nog onbekend.

Geen piloten in Nederland

Ryanair trekt zich vanaf november terug uit Frankfurt. De vliegvelden in Berlijn en Düsseldorf vervallen waarschijnlijk in het winterseizoen. Daarna gaat de prijsvechter kijken naar het ontslaan van piloten op andere Duitse luchthavens.

In Nederland heeft Ryanair geen piloten meer sinds het in november 2018 stopte met vluchten van en naar Eindhoven. Ook dat kwam voort uit een conflict met de piloten.