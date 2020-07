Zeeuwse coalitiepartijen tegen referendum over compensatie marinierskazerne

De stichting wil nu dat Zeeuwen zich in een referendum kunnen uitspreken over het steunpakket. Volgens Cees Liefting moet daarbij serieus gesproken worden over een tolvrije tunnel. Maar vooralsnog vindt hij weinig steun bij de vier coalitiepartijen in Zeeland.

Hannie Kool, fractievoorzitter van het CDA, de grootste partij in Zeeland, merkt op dat Provinciale Staten zich al hebben uitgesproken tegen zo'n referendum. Dat gebeurde op 10 juli toen de Zeeuwse politiek instemde met het compensatiepakket. Een motie van Forum voor Democratie (FvD), waarin werd gepleit voor een referendum werd toen verworpen.

"Provinciale Staten heeft toen een goede inschatting gemaakt. Een grote meerderheid heeft toen gezegd: nee, dat gaan we niet doen," zegt Kool. Ze zal ook straks weer tegen een eventuele referendumuitslag stemmen als die voorstelt het compensatiepakket open te breken.

De VVD is principieel tegen ieder referendum, dus het is geen verrassing dat Kees Bierens, de Zeeuwse fractievoorzitter van de liberalen, niet gecharmeerd is van een referendum over het bereikte compensatiepakket. "We vinden het mosterd na de maaltijd. Er is nu al een akkoord met het Rijk."

De SGP wil eerst weten wat de tekst van het referendum van de Stichting Zeeland Tolvrij is, alvorens te zeggen of een eventuele referendumuitslag wel of niet wordt gerespecteerd. "Het is nu nog te vroeg om daar een oordeel over te vellen." Maar ook de SGP voelt weinig voor het openbreken van het onderhandelingsresultaat.

Alle Zeeuwse coalitiepartijen laten wel weten vóór het sneller tolvrij maken van de Westerscheldetunnel te zijn. Maar dat idee moeten politieke partijen dan opnemen in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Het hoort niet thuis in het compensatiepakket over de marinierskazerne, vinden de partijen.