Vivienne Westwood demonstreert in kooi tegen uitlevering Julian Assange

Modeontwerpster Vivienne Westwood heeft in Londen gedemonstreerd tegen de mogelijke uitlevering van Julian Assange die in een Britse gevangenis zit.

Gekleed in het geel en in een grote vogelkooi trok ze een vergelijking met de waarschuwende functie die kanaries hadden voor mijnwerkers. "Ik ben Julian Assange. Ik ben de kanarie in de kooi. Als ik in de kolenmijn sterf door dodelijk gas, dan is dat het teken", zegt Westwood.