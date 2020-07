Medewerkers supermarkt Amsterdam vastgebonden bij overval

In Amsterdam zijn gisteren twee medewerkers van een supermarkt vastgebonden bij een overval. Dat gebeurde rond 22.15 uur in Amsterdam-Noord. Er is niemand gewond geraakt.

De dader kwam met een mes het magazijn binnen en dwong de medewerkers de kluis open te maken. Daarna bond hij ze vast en ging ervandoor. De supermarktmedewerkers konden zichzelf losmaken en belden de politie.

Het is niet bekend of de overvaller iets heeft meegenomen. Hij is nog niet gepakt.

Volgens de politie is het mogelijk dat de dader zich tijdens de openingsuren al in de supermarkt heeft verstopt.