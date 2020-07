Man gijzelt 20 buspassagiers in Oekraïne, motief nog onbekend

Een gewapende man houdt in Oekraïne twintig mensen in een bus in gijzeling. De gijzeling is gaande in de stad Loetsk in het noordwesten van het land. Volgens de politie heeft de man explosieven bij zich. Zij zijn met hem in onderhandeling. De omgeving rond de bus is afgezet.

De man heeft waarschijnlijk handgranaten en automatische wapens bij zich. Volgens president Zelensky zijn op de plek van de gijzeling schoten gelost. De bus is beschadigd, maar onduidelijk is nog of er gewonden zijn.

De man drong vanochtend de bus binnen en zocht vervolgens zelf contact met de politie. Daarbij noemde hij de naam Maksim Plokhoy. Volgens de autoriteiten is dat de auteur van een publicatie getiteld Philosophy of a criminal, waarin de ervaringen van een man in de gevangenis beschreven staan.

Video's op Youtube

NOS-correspondent David Jan Godfroid: "Het zou gaan om iemand die vaker op sociale media zijn frustratie over de politiek en het economische systeem uit." De man heeft op Twitter gezegd dat hij wil dat hoogwaardigheidsbekleders op YouTube video's plaatsen. Godfroid: "Hij wil dat zij zeggen dat zij de ware terroristen in het land zijn."

Het gaat om rechters, openbaar aanklagers, kerkleiders, rijke zakenmensen en parlementariërs. De gijzelaar wil dat zij erkennen dat zij het land slecht besturen. Godfroid: "Hij eist dat zij dit erkennen en de schuld op zich nemen."

De man dreigde dat hij elders in Loetsk een bom heeft verstopt, maar of dit klopt is niet duidelijk. De politie heeft hier nog niets over gezegd. De minister van Binnenlandse Zaken is onderweg naar Loetsk.