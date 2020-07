66-jarige man overleden bij brand in seniorencomplex Geleen

Bij een woningbrand in een seniorencomplex in Geleen is vanochtend een 66-jarige man om het leven gekomen. De brand brak rond 08.45 uur uit in een kamer in het complex. Uit voorzorg werden enkele kamers in het complex ontruimd.

Volgens de brandweer was het een kleine brand en is het vuur geblust. Bewoners kunnen weer terug naar hun woning, schrijft 1Limburg.

Het is nog niet duidelijk waar de man precies aan is overleden. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend.