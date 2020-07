Bayer verliest Roundup-zaak, maar betaalt fors minder schadevergoeding

De Duitse chemiereus Bayer heeft ook in hoger beroep de zaak verloren die was aangespannen door een voormalige Amerikaanse terreinbeheerder. Die zegt kanker te hebben gekregen na het werken met onkruidverdelger Roundup. Het bedrijf hoeft wel een veel lagere schadevergoeding te betalen: 17,9 miljoen euro in plaats van 68,6 miljoen euro.

Bayer, dat na de overname van Monsanto Roundup in handen kreeg, trof vorige maand nog een miljardenschikking met tienduizenden Amerikanen die zeggen kanker te hebben gekregen door de onkruidverdelger.

De uitspraak van nu heeft mogelijk nog consequenties voor zaken die nog niet zijn geschikt. De zaak van de terreinbeheerder viel ook buiten die schikking. Nu een rechter heeft bepaald dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding, kunnen deze mensen mogelijk hogere bedragen eisen.

'Stap in goede richting'

Bayer blijft erbij dat Roundup volledig veilig is. Er is wereldwijd veel te doen over glyfosaat, het werkzame middel in Roundup. De stof zit in de meest gebruikte onkruidverdelgers en er is onenigheid over de giftigheid ervan voor mensen.

De verlaging van de schadevergoeding noemt Bayer een "stap in de goede richting" en het chemiebedrijf overweegt verdere rechterlijke stappen.