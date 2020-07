Randstad met minder mensen verder na kelderen omzet

De omzet van Randstad is gekelderd. Het uitzendconcern kon de afgelopen maanden veel minder mensen bij bedrijven plaatsen als gevolg van de coronacrisis. Er kwam 4,4 miljard euro binnen, 26 procent minder dan een jaar eerder.

Duizenden mensen die voorheen via Randstad werkten, hebben inmiddels geen werk meer. In Frankrijk daalde de vraag naar uitzendkrachten het sterkst, met meer dan 40 procent. In Spanje, Italië en Duitsland bedroeg de krimp ongeveer een derde, in Nederland was er een min van 24 procent.

Nergens ter wereld boekte Randstad groei. In Japan was de krimp met 2 procent het kleinst.

Contracten opzeggen

Aanvankelijk maakte Randstad gebruik van steunmaatregelen van de overheid om zoveel mogelijk uitzendkrachten tijdens de coronacrisis te kunnen doorbetalen. Regelingen uit verschillende landen hebben het concern 45 miljoen euro opgeleverd. Ook is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel te krijgen voor het betalen van belastingen.

Inmiddels heeft het uitzendbureau besloten toch met een kleinere organisatie verder te gaan waardoor duizenden mensen geen werk meer hebben. Wereldwijd had Randstad het afgelopen kwartaal 33.000 mensen in dienst, een kleine 4600 minder dan een jaar eerder.

Het bedrijf heeft ook besloten geen gebruik te maken van de nieuwe NOW-regeling.

Zicht is beperkt

Randstad-topman Jacques van den Broek zegt dat de grootste dip in april was en dat er in mei en juni iets van herstel te zien was. Toch is hij niet erg optimistisch over de komende maanden. "Het zicht op de toekomst blijft erg beperkt, met aanhoudende hoge economische onzekerheid en nieuwe tekenen van regionale lockdowns."

In het afgelopen kwartaal bleef er onderaan de streep een verlies van 57 miljoen euro over. Vorig jaar was er in diezelfde periode nog 166 miljoen euro winst.