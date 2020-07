Man gewond bij woningbrand in Eindhoven, mogelijk na explosie

In Eindhoven is vannacht rond 03.00 uur brand uitgebroken in een hoekwoning. Er ging mogelijk een explosie aan vooraf. De bewoner is gewond geraakt.

De achtergevel van het huis is zwaar beschadigd. Op straat liggen brokstukken en glas. De politie en brandweer onderzoeken nog of er daadwerkelijk een explosie is geweest.

Buren hoorden een harde knal. "We werden wakker van een enorme knal. Ik dacht dat het een auto-ongeluk was", zegt een omwonende tegen Omroep Brabant.

De man die in het huis woonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn.

De brand en de mogelijke explosie veroorzaakten niet alleen schade aan het huis. Ook een aantal auto's is beschadigd.