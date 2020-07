Wekdienst 21/7: Weekcijfers RIVM • Alternatieve Nijmeegse Vierdaagse van start

Wat heb je gemist?

De 27 regeringsleiders van de Europese Unie zijn eruit: er is een deal over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting van de EU. Na opnieuw een lange nacht vergaderen hielden voorzitter Charles Michel van de Europese Raad en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een persconferentie waarin ze het onderhandelingsakkoord toelichtten. Ze spraken van een "historisch moment" voor Europa.

Het akkoord is het sluitstuk van lange onderhandelingen over het herstelfonds, waarmee 750 miljard euro gemoeid is voor landen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Er was veel gedoe over de samenstelling van het fonds. Uiteindelijk bestaat het voor 390 miljard aan subsidies en voor 360 miljard aan leningen. Landen die subsidies krijgen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en hervormingen doorvoeren. Dat was een van de eisen van Nederland.