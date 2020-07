Zeven jongeren vermoord bij meer in Panama

Panama is opgeschrikt door de moord op zeven jongeren. Hun lichamen werden gevonden bij een meer. Op de lichamen van de slachtoffers, vier mannen en drie vrouwen tussen de 17 en 22 jaar, zijn schotwonden aangetroffen.

De zeven maakten deel uit van een grotere groep lokale jongeren die wilden gaan zwemmen in het Gatúnmeer, dat onderdeel is van de vaarroute door het Panamakanaal. Zes jongeren wisten te ontkomen. Ze zeggen dat ze werden aangevallen door twee gewapende mannen.

De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt. Het zou gaan om een man van 18 jaar die een litteken heeft dat een van de overlevenden had beschreven.

Niet willekeurig

Het motief voor de zevenvoudige moord is nog onduidelijk. Een overlevende zou hebben gezegd dat een van de daders de naam riep van een de slachtoffers, wat zou betekenen dat het niet om een willekeurige aanval ging.

De openbaar aanklager wil nog maar weinig kwijt over de zaak. Wel zei hij dat dit "in alle opzichten een schokkende gebeurtenis is".