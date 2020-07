Vijf kinderen komen om bij ongeluk op Franse snelweg

In Frankrijk zijn vijf kinderen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk op de snelweg A7. Die zaten samen in een minivan met drie volwassenen en nog een kind. De vier gewonden zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk gebeurde in de gemeente Albon, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Lyon.

De negen mensen zouden allemaal lid zijn van dezelfde familie uit de omgeving van Lyon. De kinderen waren tussen de 3 en 14 jaar oud, melden Franse media.

Volgens de autoriteiten vloog het voertuig in brand en waren er problemen met de remmen. De Renault Scenic zou de vangrail hebben geraakt en al rollend tot stilstand zijn gekomen in de berm, meldt Le Parisien. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.

Premier Castex heeft op Twitter zijn medeleven betuigd: "Mijn gedachten zijn bij de familie van de slachtoffers van het ongeval op de A7. Steun en solidariteit voor onze gewonde medeburgers die voor hun leven vechten."