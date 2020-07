Kap verzakte daken Heesch niet goed bevestigd, bewoners nog niet naar huis

De bevestigingsconstructie van de kap op zeven woningen in Heesch in Noord-Brabant was ontoereikend. Dat concludeert een constructeur van de Omgevingsdienst Nederland na een inspectie vandaag, laat de gemeente Bernheze weten.

Afgelopen zaterdag verzakte de kap van zeven woningen aan de Biezenloop in Heesch. De bewoners moesten op advies van een deskundige hun huizen toen halsoverkop verlaten. Ze kunnen voorlopig niet terug.

Het huizenblok is afgezet, er staan hekken omheen. Waardoor de daken juist zaterdag inzakten, is volgens de gemeente onduidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Geen direct gevaar

De kapconstructie maakt geen deel uit van de hoofddraagconstructie van de woningen. Voor de bouwconstructie als geheel vormt de verzakking geen direct gevaar.

Maar door het inzakken kunnen delen van het dak naast de woningen terecht komen. Dat maakt het volgens de gemeente te gevaarlijk om er weer te gaan wonen, schrijft Omroep Brabant.

Scharnierkap

Het gaat om daken met een zogenoemde scharnierkap. De daken worden dichtgevouwen geleverd en uitgeklapt op de woning, om vervolgens op de vloer vastgezet te worden.

De aannemer die de woningen heeft gebouwd, wil niet ingaan op de mogelijke oorzaak van de verzakking. Hij wacht verder onderzoek af.