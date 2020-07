RTL past stereotypen in serie Gooische Vrouwen niet aan

RTL gaat geen scènes aanpassen in de serie Gooische Vrouwen vanwege de stereotyperingen die in de verhalen voorkomen. De zender laat weten voor alle afleveringen wel een waarschuwing voor stereotypes te plaatsen.

Alle afleveringen blijven zonder aanpassingen te zien op de streamingdienst Videoland. RTL zegt terughoudend te zijn om "zomaar aanpassingen te doen in bestaande programma's of om ze te verwijderen". Daardoor zou volgens de zender "de kans op het gesprek" worden weggenomen.

Op een speciale webpagina van RTL over het onderwerp staat dat stereotyperingen niet vanuit racisme of een discriminatiemotief zijn ingezet. Toch kan het veelvuldig gebruik van stereotypes volgens RTL bijdragen aan het in stand houden van "vooroordelen over mensen die deze kenmerken bezitten".

Tippi Wan

Actrice Cystine Carreon liet zich bij RTL Boulevard onlangs kritisch uit over het personage Tippi Wan. Zij speelde vijf seizoenen lang de rol van de Aziatische nanny en werd in de serie onder meer uitgemaakt voor "wandelende bamihap".

Tippi Wan is in deze scene te zien in gevecht met personage tante Cor: